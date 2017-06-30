В Харькове осудили рецедивиста, которій ограбил аптеку

30 июня 2017 г. 13:34
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Ленинский районный суд Харькова признал виновным 39-летнего харьковчанина в разбоях и грабежах с проникновением в помещение (ч.3 ст.186, ч.3 ст.187 УК Украины),  передают в пресс-службе прокуратуры области.

Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова, злоумышленник приговорен к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, судом удовлетворено гражданские иски от потерпевших о возмещении причиненного материального и морального вреда на сумму около 32 тыс. грн.

"Прокуратура доказала в суде три эпизода преступлений, совершенных в феврале-марте 2017 года. Злоумышленник с кухонным ножом в руках заходил в аптеки и требовал от фармацевтов отдать ему деньги из кассы и снять с себя ювелирные изделия", - сообщила Шевцова.

На момент совершения преступлений злоумышленник уже имел судимости за корыстные преступления и за умышленное убийство.

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