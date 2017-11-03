В Харькове осудили серийного грабителя

03 ноября 2017 г. 17:49
35 просмотров

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным ранее судимого за корыстные преступления 31-летнего харьковчанина в совершении разбоев, грабежей и мошенничества (ч.ч. 1,2 ст. 187, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 190 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В течение сентября – декабря 2015 года преступник совершил более 10 разбоев и грабежей.

Злоумышленник, как правило, находил своих жертв на улице, в основном в микрорайонах "Рогань", "ХТЗ", "Новые дома".

 Кроме того, в ходе расследования был установлен факт мошенничества. Осужденный получил на фирме, где работал, деньги от клиента, но не сдал их в кассу, а оставил себе.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму почти 150 тысяч гривен.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.