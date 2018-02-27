В Харькове осудили троих участников «кооперативной схемы»

Суд приговорил троих основателей ОК «ЖСК« Победа-2000 », которые получили земельный участок площадью 0,1947 га для строительства и дальнейшей эксплуатации малоэтажной жилой застройки по ул. Шевченко, 260 по «кооперативной схеме», к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на 3 года.

Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

Об этом стало известно из приговора Коминтерновского районного суда от 19 февраля 2018 года.

Сумма убытков составила 486 тысяч гривен.

Напомним, что с 2008 по 2016 год бесплатно кооперативам в собственность передали около 1000 га земель, в том числе земли Лесопарке.

Первое уголовное производство было открыто в 2015 году.

ОК «ЖСК« Победа-2000 »был одним из таких кооперативов, учредители которого незаконно получило землю.

Среди доказательств, которые прокурор предоставил в суд, имеется справка, согласно которой учредители кооператива не были в реестре лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В приговоре суда указано, что в июне 2009 года члены кооператива, которые действовали в сговоре с директором ООО «Анта» (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Суд установил, что учредители кооператива утвердили официальный документ - устав обслуживающего кооператива «ЖСК« Победа 2000 », п. 3.1 которого внесли недостоверные сведения относительно цели его создания.

В свою очередь, должностные лица и руководство Харьковского городского совета (досудебное расследование в отношении которых производится в отдельном уголовном производстве), действуя по ранее разработанному плану преступных действий, обеспечили его принятие на сессии горсовета.

Свои показания в суде о незаконности «кооперативной схемы» предоставил и председатель правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Он сообщил, что с 2008 года Харьковский городской совет выделял земельные участки обслуживающим кооперативам, уставы которых не соответствовали типичным уставам обслуживающих кооперативов, а потому данные кооперативы не имели права на получение земельных участков.

Для создания обслуживающих жилищных кооперативов необходимы были определенные требования для учредителей такие, как пребывание на квартирном учете для улучшения жилищных требований, достижение определенного возраста, количество учредителей и тому подобное.

Обслуживающим кооперативам и гражданам земельные участки предоставлялись бесплатно, в бюджет города не поступало никакой оплаты. В результате проведения аналитических исследований его общественной организацией было установлено, что земельные участки выделялись руководству Харьковского городского совета и приближенным к ним лицам.

Напомним, что в 2017 году в собственность территориальной громады города Харькова вернули 49 земельных участков общей площадью 158,07 га, которую раздали за "кооперативной схеме".