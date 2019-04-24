Суд наказал водителя автобуса, который избил и вытолкнул из салона женщину-инвалида

В Харькове осудили 41-летнего жителя Мерефы по ч. 1 ст. 296 УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в совершении хулиганства.

По данным следствия, в ноябре прошлого года мужчина работал водителем рейсового автобуса. На остановке в салон автобуса вошла 60-летняя женщина. Она показала водителю удостоверение инвалида II группы, дающее право на льготный проезд. Однако водитель начал оскорблять женщину нецензурной бранью, требуя оплатить проезд или выйти из автобуса.

Но женщина осталась в салоне. Тогда водитель набросился на нее с кулаками. Он ударил женщину в грудь с такой силой, что она упала и ударилась головой о дверь. После этого злоумышленник вытолкнул потерпевшую из автобуса ногами и уехал.

Причем бил и оскорблял женщину агрессивный мужчина на глазах у других пассажиров.

Из-за падения из автобуса потерпевшая получила многочисленные ушибы.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы.

Учитывая, что подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, суд освободил его от наказания с испытательным сроком на 1 год.