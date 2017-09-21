В Харькове осудили вора, который запер ребенка в ванной

21 сентября 2017 г. 13:12

Фрунзенский районный суд  Харькова признал виновным ранее трижды судимого киевлянина в грабеже с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 186 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харькоской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры №3 Руслан Скуратович, суд назначил мужчине наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

В апреле 2016 злоумышленник вместе со своим знакомым в одном из домов на улице Танкопия совершили грабеж.

"Они поднялись на последний - 9 этаж дома и, спускаясь по лестнице вниз, дергали за ручки входные двери квартир. Одна из них, на 4 этаже, оказалась не закрытой. Мужчины зашли в помещение. Хозяев дома не было. Они нашли в комнате ноутбук, фотоаппарат и мобильный телефон. И вдруг увидели школьника, который пришел домой и застал воров «на горячем», - рассказал Скуратович.

Злоумышленники затолкали 13-летнего парня в ванную комнату, закрыли его подперев дверь стулом и убежали прихватив с собой награбленное.

Когда парень выбрался из ванной, он позвонил маме. Женщина вызвали полицию.
 

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