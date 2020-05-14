В Харькове от коронавируса умер 82-летний мужчина

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвержден 41 случай заболевания COVID-19.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, новые случаи заболевания зарегистрированы у жителей Харькова, а также Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Золочевского, Дергачевского, Змиевского, Шевченковского, Великобурлукского районов области.⠀

По данным главы ХОГА, с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализированы 264 человека (из них 7 человек находятся в реанимации: 1 человек подключена к аппарату ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске). 341 человек находится на самоизоляции.

«С подозрением на коронавирус госпитализированы 114 человек, 30 - на самоизоляции.

К сожалению, умер 1 человек - 82-летний харьковчанин. Имел серьезные сопутствующие заболевания», - сообщил Кучер.⠀

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 1144 подозрения на COVID-19 (+58 за последние сутки), из них:

▪ 713 случаев подтверждены;

▪ 287 подозрений опровергнуты;

▪ 87 человек выздоровели;

▪ 21 человек умер.