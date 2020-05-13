В Харькове от коронавируса умерла 81-летняя женщина

13 мая 2020 г. 16:12
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Богодуховского, Волчанского, Змиевского, Золочевского, Лозовского, Первомайского и Печенежского районов. Кроме того, медики зафиксировали еще одну смерть. Об этом сообщил председатель ХОГА.
 
"Прошу обратить внимание харьковчан на то, что около 65% заболевших (33 человека) - именно жители города Харькова", - написал Кучер.
По его данным, на Харьковщине госпитализированы с подтвержденным диагнозом COVID-19  248 человек, из них шесть в реанимации: 2 человека подключены к аппаратам ИВЛ, 4 - на кислородной поддержке (маске). На самоизоляции - 323 человека. С подозрением на коронавирус госпитализированы 104 человека, 31 - на самоизоляции.
"К сожалению, умер один человек - 81-летняя харьковчанка. Имела сопутствующие заболевания, в частности, страдала гипертонией", - сообщил губернатор.
Отметим, что за весь период регистрации в области зафиксировано 1086 подозрений на коронавирусной инфекцией (45 за последние сутки), из них:
  • 672 случая подтверждено;
  • 279 подозрений опровергнуто;
  • 81 людей выздоровели;
  • 20 человек умерли.
 

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