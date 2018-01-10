В Харькове отдали под суд родителей трехлетнего мальчика, которые замучили ребенка до смерти

10 января 2018 г. 16:07
Автор: Галина Шподарева
1 просмотр

Трехлетний мальчик попал в больницу в сентябре прошлого года в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с телесными повреждениями. Ребенок весил вдвое меньше нормы, при осмотре медики обнаружили следы нескольких переломов. Через сутки  малыш умер.

Оксана Судакова, детский нейрохирург

Он был в тяжелом состоянии с нарушенным сознанием, да, он был очень истощен, вес его не соответствовал возрасту, скажем так. Ну, это не короткая ситуация, этот ребенок страдал достаточно долгое время, сколько я не могу сказать, но это не неделя, не две, не три.

Как установили следователи, мужчина издевался над своим трехлетним сыном по крайней мере год - мать не вмешивалась.
 

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской местной прокуратуры №2

Після чергового побиття хлопчик отримав перелам ноги. Через декілька днів батько зламав йому ребра. Батько продовжив знущатися над дитиною та її катувати. Дитина впала в кому.

По требованию прокуратуры отец умершего ребенка был взят под стражу.

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской местной прокуратуры №2

Що стосується матері дитини вона перебувала на 8 місяці вагітності, судом було обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

Досудебное следствие уже завершено, материалы переданы в суд. 26-летней матери инкриминируют злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.  31-летнего отца обвиняют в истязании и умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть. Максимальная санкция статей предусматривает 10 лет лишения свободы. Как сообщили в горсовете, уволены двое специалистов службы по делам детей, которые должны  были вмешаться в ситуацию в семье.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.