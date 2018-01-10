В Харькове отдали под суд родителей трехлетнего мальчика, которые замучили ребенка до смерти

Трехлетний мальчик попал в больницу в сентябре прошлого года в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с телесными повреждениями. Ребенок весил вдвое меньше нормы, при осмотре медики обнаружили следы нескольких переломов. Через сутки малыш умер.

Оксана Судакова, детский нейрохирург

Он был в тяжелом состоянии с нарушенным сознанием, да, он был очень истощен, вес его не соответствовал возрасту, скажем так. Ну, это не короткая ситуация, этот ребенок страдал достаточно долгое время, сколько я не могу сказать, но это не неделя, не две, не три.

Как установили следователи, мужчина издевался над своим трехлетним сыном по крайней мере год - мать не вмешивалась.



Александр Фильчаков, руководитель Харьковской местной прокуратуры №2

Після чергового побиття хлопчик отримав перелам ноги. Через декілька днів батько зламав йому ребра. Батько продовжив знущатися над дитиною та її катувати. Дитина впала в кому.

По требованию прокуратуры отец умершего ребенка был взят под стражу.

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской местной прокуратуры №2

Що стосується матері дитини вона перебувала на 8 місяці вагітності, судом було обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

Досудебное следствие уже завершено, материалы переданы в суд. 26-летней матери инкриминируют злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. 31-летнего отца обвиняют в истязании и умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть. Максимальная санкция статей предусматривает 10 лет лишения свободы. Как сообщили в горсовете, уволены двое специалистов службы по делам детей, которые должны были вмешаться в ситуацию в семье.