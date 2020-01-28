В Харькове откроют Почетное консульство Латвии

Планы развития сотрудничества между нашим регионом и прибалтийской страной обсудили во время встречи председатель ХОГА Алексей Кучер и Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Приветствуя господина посла в Харьковской области, Алексей Кучер отметил прочные культурные и экономические отношения между нашим регионом и Латвией.

В 2019 году внешнеторговый оборот между Харьковщиной и Латвийской Республикой вырос почти на 70%, а экспорт наших товаров - почти на 80%.

«Я думаю, что в 2020 году мы будем только наращивать эти взаимоотношения. Есть ІТ-направление и другие направления взаимодействия. Мы открыты и приглашаем к нам ваши бизнес-круги. Можем продумать вопрос проведения совместных форумов и мероприятий, которые развивали бы наши взаимоотношения», - сказал председатель ХОГА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине, в свою очередь, отметил, что в Украине немного городов, у которых была бы такая тесная связь с Латвией, как у Харькова.

В частности, на этот раз господин посол прибыл в Харьковскую область, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 215-летия Каразинского университета, в котором учились много латвийцев.

«Во-первых, мой визит связан с этим юбилеем, а, во-вторых, мы хотели бы открыть здесь Почетное консульство Латвии. Есть кандидат на должность почетного консула - это Евгений Гутков. Для нас Харьков - это очень важный центр в Украине, поэтому здесь нужно почетное консульство. Это возможность новых связей в области экономики, культуры, образования, поэтому мы будем работать в этом направлении», - сообщил Юрис Пойканс.

Алексей Кучер заверил, что со стороны ХОГА будет предоставлена поддержка для открытия консульства.

«Мы уже подписали необходимые документы. Для нас ваше консульство очень важно. Нам необходимо, чтобы вы у нас бывали чаще. В Харьковской области сейчас 15 консульств. Если брать по Украине, мы по этому показателю на 3-м месте, а нам нужно выходить на первое», - отметил руководитель области.

Во время встречи Юрис Пойканс также поднял вопрос налаживания прямого авиасообщения между Харьковом и Латвией. Господин посол отметил, что у него состоялся разговор на эту тему с авиакомпанией «AirBaltic».

«Туристическое направление я считаю очень перспективным. Харьков для меня - очень интересный город, здесь много архитектуры, истории и много связей между Харьковом и Латвией», - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине.

Среди перспективных направлений сотрудничества Алексей Кучер и Юрис Пойканс также выделили сферы ІТ и образования.