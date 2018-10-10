В Харькове открылась международная конференция по судебной экспертизе

Сегодня, 10 октября, в библиотечном корпусе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого открылась Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В ней участвуют судебные эксперты из Польши, Казахстана, Молдовы, Беларуси, ведущие представители отрасли из разных регионов Украины, представители Министерства юстиции Украины, ректоры харьковских вузов.

Конференция посвящена 95-й годовщине создания Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н.С. Бокариуса.

Как сообщил директор Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса Александр Клюев, в первый год работы в кабинете судебной экспертизы работало шесть человек и была выполнена 81 экспертиза.

Сейчас в институте трудятся 280 специалистов, которые за последние два года выполнили около 25 тысяч экспертиз, а всего за годы существования института – около полумиллиона экспертиз и экспертных исследований.

При поддержке Министерства юстиции Украины, Харьковского городского совета и Харьковской областной государственной администрации для института приобрели новые приборы и аппаратуру для формирования целостной доказательной базы.

Конференция будет проходить два дня - 10 и 11 октября.

Ее участники обсудят вопросы развития экспертной деятельности, направления совершенствования системы качества судебной экспертизы, теоретические и методические проблемы отдельных видов судебной экспертизы и другие вопросы, стоящие перед судебными экспертами разных стран мира.