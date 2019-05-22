В Харькове открылась первая частная клиника детской хирургии

Официальное открытие единственной частной клиники детской хирургии "Беатрис" в Харькове, которая уже провела более десятка операций, произошло недавно. Здесь персонал встречает малышей в форме с мультяшными и супергероями, а на операцию детей везут на специальной машинке.

Константин Пащенко, зав. детским отделением хирургии Медицинского центра "Беатрис"

Это комфортно, это чисто, это конфиденциально и это по европейски - это современно. Всё рассчитано на комфорт для ребёнка, для родителей. Отсутствие бюрократии. Мы производим любые виды анестезии, которые используются в детской анестезиологии и выполняем весь спектр хирургических вмешательств у детей.

Главная особенность детского центра - все в одном месте: стационар, операционная исключительно для детей, а также собственная лаборатория, со всем спектром услуг включая уникальные анализы.

Светлана Граматюк, президент Украинской ассоциации научных биобанков

Все анализы делаются здесь, набираются они в отделении, никуда не нужно идти, ничего не нужно ждать. Доктор и пациент получает самый быстрый ответ который может быть при сдаче анализов.

На презентации центра присутствовали главные врачи областных и частных детских поликлиник и ведущие специалисты детской медицины.