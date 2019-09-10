Он был из тех, кто действовал. В Харькове открыли барельеф памяти Игоря Толмачева. Он погиб в результате теракта в феврале две тысячи пятнадцатого года возле Дворца Спорта. Тогда Толмачев был секретарем общественного штаба обороны Харьковской области. Так люди сплотились, чтобы противостоять сепаратизму и российской оккупации.

Ігор був найкращим, найкращим другом, найкращим мужем, найкращим батьком

С мужем прожили больше двадцати лет, рассказывает Марина Толмачева. Куда он шел утром в феврале пять лет назад, женщина знала. Это была Шествие по случаю годовщины Революции Достоинства. Останавливать или отговаривать, говорит, было бесполезно.

Марина Толмачева, вдова Игоря Толмачева

З такими людьми по життю завжди тяжко. Бо вони завжди на все відкликаються, на якісь життєві виклики, вони беруть все це близько до свого серця, і треба тільки підтримувати

Все произошло в феврале две тысячи пятнадцатого года в Харькове. Колонна шла от Дворца Спорта в центр города. Раздался взрыв. По данным следствия, сработала противопехотная мина. Тогда погибли четыре человека.

С Толмачевым познакомились в четырнадцатом, вспоминает Владимир Чистилин. Это были дни обороны Харькова от сепаратизма и российской оккупации. Тогда, говорит, Толмачев был секретарем общественного штаба обороны Харьковской области. Его представители готовы были с оружием в руках простивостоять врагу. Потом – волонтерское движение.

Владимир Чистилин, друг Игоря Толмачева

Він був дуже непроста людина . Абсолютно бескомпромісний, мужній, рішучий І абсолютно непростий. Але мені його не вистачає. Бо він був з тих, хто створює. Бо багато є людей- руйнівників, а він був людина, яка могла з нуля шось створити

Гранит и бронза - прочные и самые благородные материалы - не случайно выбраны для изготовления барельефа, рассказывает скульптор Сергей Сбитнев.

Сергей Сбитнев, скульптор

Образ его, когда я первый раз его увидел, я понял, что надо делать обязательно гранит - самый твердый камень. Тем более, я понял, он был и альпинистом, и спасателем, человек, который не боялся ничего

Этот барельеф заказали и оплатили друзья и одногруппники Игоря Толмачева.

Профессор Игорь Гирка рассказывает: в две тысячи четырнадцатом Толмачев не впервые доказал, что сочувствовать, спасать и помогать можно не только словом, но и делом. Так было в декабре восемьдесят восьмого, когда произошло разрушительное землетрясение в Армении.

Игорь Гирка, профессор

Оскільки він був альпініст і досвідчена людина, він скликав своїх друзів, і вони поїхали рятувати людей. Не тому, що була повістка з військкомату чи наказ облдержадміністрації . Вони так зробили, що був поклик душі

За громадянську мужність, патріотизм та самовіддане служіння українському народові Ігор Толмачов нагороджений орденом «За мужність» III ступеня . Посмертно.