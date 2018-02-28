В Харькове открыли горячую линию для попавших под отселение из-за строительства метро харьковчан

В Харькове открыли горячую линию для обращений харьковчан, попавших под отселение из-за строительства метро.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В связи со строительством третьей линии метрополитена в Харькове от станции «Метростроителей» до станции «Одесская» у владельцев недвижимости, располагающейся на территории будущего строительства, выкупят объекты и земельные участки.

Такое решение было принято 21 февраля на сессии Харьковского городского совета.

Согласно действующему в Украине законодательству, в пятидневный срок со дня принятия решения владельцам объектов недвижимого имущества, подлежащих выкупу, были направлены письменные сообщения с информацией об объектах и условиях выкупа, а также о правах и обязанностях собственников указанных объектов, возникших в связи с их выкупом в соответствии с законом.

В соответствии с требованиями закона, владельцы недвижимости, подлежащей выкупу, в течение месяца должны предоставить в горсовет письменное уведомление о согласии на проведение переговоров или отказе от выкупа.

В горсовете создана отдельная горячая линия для обращений владельцев объектов недвижимого имущества, подлежащих выкупу.