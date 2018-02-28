В Харькове открыли горячую линию для попавших под отселение из-за строительства метро харьковчан

28 февраля 2018 г. 13:07
403 просмотра

В Харькове открыли горячую линию для обращений харьковчан, попавших под отселение из-за строительства метро.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В связи со строительством третьей линии метрополитена в Харькове от станции «Метростроителей» до станции «Одесская» у владельцев  недвижимости, располагающейся на территории будущего строительства, выкупят объекты и земельные участки.

Такое решение было принято 21 февраля на сессии Харьковского городского совета. 

Согласно действующему в Украине законодательству, в пятидневный срок со дня принятия решения владельцам объектов недвижимого имущества, подлежащих выкупу, были направлены письменные сообщения с информацией об объектах и условиях выкупа, а также о правах и обязанностях собственников указанных объектов, возникших в связи с их выкупом в соответствии с законом.

В соответствии с требованиями закона, владельцы недвижимости, подлежащей выкупу, в течение месяца должны предоставить в горсовет письменное уведомление о согласии на проведение переговоров или отказе от выкупа.

В горсовете создана отдельная горячая линия для обращений владельцев объектов недвижимого имущества, подлежащих выкупу.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.