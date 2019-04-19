В Харькове открыли памятник Николаю Бокариусу

В Харькове появился памятник Николаю Бокариусу.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Монумент разместился возле Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, который был основан этим выдающимся ученым и носит его имя.

На торжественном мероприятии открытия монумента присутствовала глава ХОГА Юлия Светличная. Также участие в открытии памятника приняли потомки Николая Бокариуса: внук Сергей Бокариус и правнук Николай Бокариус, которые специально прибыли на церемонию из США, где постоянно проживают.

«Огромное спасибо вам за память, за то, что это происходит в Харькове, в родном городе. Я, к сожалению, не харьковчанин, но дух Харькова всегда был в нашей семье, - сказал Сергей Бокариус. - Я был здесь 5 лет назад и вижу, какие огромные изменения произошли в институте. Огромное спасибо вам за то, что вы делали, делаете и будете делать. За то, что в такое трудное время для страны вы нашли силы, средства и время, чтобы заниматься памятью ваших великих горожан».

Директор НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса Александр Клюев отметил, что коллектив института гордится тем, что учреждение носит имя профессора Бокариуса, которого знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

«Я благодарен всем, кто помогает нашему институту, чтобы мы в дальнейшем могли прославлять те достижения, которые были заложены при создании нашего института профессором Николаем Сергеевичем Бокариусом», - сказал Александр Клюев.

Значимость фигуры Николая Бокариуса для развития судебно-экспертной деятельности и криминалистики отметила также заместитель Министра юстиции Украины Светлана Глущенко, назвав его человеком, «который своим самоотверженным трудом, своей настойчивостью, своей работоспособностью сделал очень большой вклад в развитие судебно-экспертной деятельности, криминалистики, в развитие того, чтобы сегодня принцип верховенства права был не просто декларативным, а был реальным».

Справка. Николай Бокариус - один из основателей Харьковской экспертной школы, создателями которой были Н.Н. Бокариус, В.П. Колмаков, Л.Е. Ароцкер, Г.Л. Грановский, З.М. Соколовский и многие другие известные ученые и практики в области судебной экспертизы и криминалистики. Созданная научно-исследовательская школа стала базой для дальнейших научных исследований, имеющих большое теоретическое и практическое значение и сегодня. Николай Бокариус стал первым заведующим кабинетом научно-судебной экспертизы в Харькове, который начал работу осенью 1923 года. По инициативе Бокариуса кабинет в 1925 году был реорганизован в Институт научно-судебной экспертизы, и Николай Сергеевич стал его бессменным руководителем. После смерти ученого (с 1931 по 1946 год) институт возглавлял его сын - Николай Николаевич Бокариус.