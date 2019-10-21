В Харькове открыли первую общественную приемную партии Шария®

- Мы - команда Харькова и Харьковской области. - Мы шарим!

Шарят теперь в общественной приемной партии Шария. По словам Сергея Сироты, именно здесь будут оказывать помощь в самых разнообразных вопросах и поддерживать полезные и интересные инициативы не только в период предвыборной агитации.

Сергей Сирота, координатор партии Шария в Харькове

Некоторые партии, которые то ли выиграли, то ли проиграли на парламентских выборах, они просто про людей забыли, поэтому мы хотим всегда быть в коннекте с людьми. Это их инициатива - открыть приемную, мы хотим работать в постоянной связке.

Сторонники партии Шария автоколонной, украшенной красными шариками и тематическими наклейками, проехались сначала по главной улице города. Таким образом участники автопробега в поддержку Шария показали, что они никуда после выборов не делись.

Алексей Курбатов, координатор автопробега партии Шария в Харькове

Девиз автопробега "Мы - это только начало". К нам сегодня присоединились также с харьковской области ребята - Балаклея, Чугуев, Дергачи и из других мелких населенных пунктов.

И напоследок в Залютинском бору с две сотни горожан, предварительно посоветовавшись с экологами и другими специалистами, высадили около 500 сосен, которые приобрели за свой счет.

Никита Роженко, координатор партии Шария в Харькове

Почему мы решили провести именно такую акцию, то есть высадку деревьев. В связи с тем, что сейчас очень массово набирает обороты уже последние четыре-пять лет незаконная вырубка лесов, и мы можем видеть это на примере карпатских гор, можем видеть это и на примере Харьковской области тоже.

Подобные экологические инициативы партия Шария планирует устраивать и впредь.