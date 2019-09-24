В Харькове открылся III международный юридический форум

Сегодня в Харькове проходит масштабное международное мероприятие - III Харьковский международный юридический форум.

В нем принимают участие специалисты из 30 стран мира, передает пресс-служба ХОГА.

В первый день форума его гостями и участниками стали глава ХОГА Юлия Светличная, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и почетные гости из разных стран мира.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины сообщил, что особое внимание в ходе форума будет уделять вопросам ІТ-права и новейших тенденций в сфере конституционализма.

«Мы хотим пообщаться с людьми и сказать, что Президент Украины Владимир Зеленский и Верховная Рада абсолютно открыты для тех, кто желает приобщиться к развитию Украины. Это основной месседж, который мы хотим послать: нам интересны люди, которые хотят менять Украину», - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отметил, что сейчас его первоочередной задачей является рассмотрение в определенные сроки представлений относительно выводов по изменениям в Конституцию Украины.

Он также назвал символичным для себя тот факт, что первое его участие в должности председателя КСУ в международном форуме проходит именно в стенах харьковского вуза, который он окончил.

Президент Академии правовых наук Украины, ректор НЮУ им. Ярослава Мудрого Василий Таций отметил, что сейчас Харьковский международный юридический форум является первым и единственным подобным мероприятием для юристов в Украине. В этом году форум соберет около 3000 участников.

Панельные дискуссии форума в этом году будут посвящены следующим темам: «Обновление гражданского законодательства Украины: на пути к европеизации частного права»; «Европейская интеграция сквозь призму конституционного права»; «Бизнес и права человека: основные вызовы для новых демократий»; «Криминальные угрозы в секторе безопасности: практики эффективного реагирования»; «Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд».

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.