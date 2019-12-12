В Харькове открылся лечебно-диагностический центр со сверхсовременным оборудованием

12 декабря 2019 г. 18:52
Автор: Алина Тюхай
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В Харькове открылся новый лечебно-диагностический центр "Ваше здоровье", который находится на территории областной детской больницы №1. Там с помощью сверхсовременного оборудования осуществляется компьютерная и магнитно-резонансная томография многих органов и систем.

Андрей Каспрук, специалист ЛДЦ "Ваше здоровье"

Магнітно-резонансний томограф Siemens Amira - це півторатесловий томограф, на якому є можливість проводити обстеження достатньо швидко. Це важливо для пацієнтів, які не можуть вилежати тривалий час або пацієнтів у важкому стані.

Быстрое и качественное обследование проводят пациентам разного возраста, веса и состояния.

Татьяна Алтухова, специалист ЛДЦ "Ваше здоровье"

Ми маємо на своїй базі апарат комп’ютерної томографії марки Siemens go.Up,  який є 64-ох слайсовим. Він новий - 2019 року випуску, низькодозовий. В нас гарні протоколи, дослідження.

Высокопрофильные специалисты, полная конфиденциальность и высокое качество работы поможет наилучшим образом провести МРТ и КТ по ​​доступной цене.

Татьяна Алтухова, специалист ЛДЦ "Ваше здоровье"

Я раджу звертатися до нашого центру з метою якісного обстеження.

 

Видео: 

В Харькове открылся лечебно-диагностический центр со сверхсовременным оборудованием 12.12.19

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