В Харькове открылся лечебно-диагностический центр со сверхсовременным оборудованием

В Харькове открылся новый лечебно-диагностический центр "Ваше здоровье", который находится на территории областной детской больницы №1. Там с помощью сверхсовременного оборудования осуществляется компьютерная и магнитно-резонансная томография многих органов и систем.

Андрей Каспрук, специалист ЛДЦ "Ваше здоровье"

Магнітно-резонансний томограф Siemens Amira - це півторатесловий томограф, на якому є можливість проводити обстеження достатньо швидко. Це важливо для пацієнтів, які не можуть вилежати тривалий час або пацієнтів у важкому стані.

Быстрое и качественное обследование проводят пациентам разного возраста, веса и состояния.

Татьяна Алтухова, специалист ЛДЦ "Ваше здоровье"

Ми маємо на своїй базі апарат комп’ютерної томографії марки Siemens go.Up, який є 64-ох слайсовим. Він новий - 2019 року випуску, низькодозовий. В нас гарні протоколи, дослідження.

Высокопрофильные специалисты, полная конфиденциальность и высокое качество работы поможет наилучшим образом провести МРТ и КТ по ​​доступной цене.

Татьяна Алтухова, специалист ЛДЦ "Ваше здоровье"