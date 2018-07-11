В Харькове открыта мемориальная доска народному артисту Беларуси

«Память сердца». Песня Леонида Утесова, которая благодаря глубокому баритону Виктора Вуячича в 1966-м году стала лучшей на Всесоюзном конкурсе артистов. Автор песни собственноручно поздравил белорусского исполнителя с победой. Сам Виктор Лукьянович родился в Харькове, а потом переехал в Беларусь, где и получил звание народного артиста.

Андрей Губкин, первый секретарь посольства Беларуси в Украине:

Наша страна оказывала содействие. Приняла вашего уроженца. Создала все условия для его творческой карьеры. В свою очередь, мы его тоже очень любим, ценим, знаем, помним.

Идея открыть памятную доску на стене дома на ХТЗ, где родился и провел детство Виктор Вуячич, принадлежит руководству ООО "ТММ-Энергострой Менеджмент". Компания, в частности, помогает строить атомную электростанцию ​​в Беларуси. Между идеей и ее воплощением прошел примерно год.

Тимур Салуха, директор ООО "ТММ-Энергострой Менеджмент":

Мы нашли сначала дом. В архивах. Наши юристы работали, искали. Нашли скульптора. Согласовали концепт. Долго это согласовывали. В итоге подключилась городская администрация. И вот то, что мы, по-моему, неплохое состоялось открытие

Следует отметить, что местные жители с благодарностью восприняли открытие памятной доски.