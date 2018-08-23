В Харькове отмечают День Государственного флага

Сегодня, 23 августа, на пл. Конституции по случаю Дня Государственного флага Украины прошло торжественное мероприятие.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, в нем приняли участие председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты, студенты, горожане.

В честь праздника более 700 человек подняли вверх разноцветную бумагу и создали на фоне флага Украины сердце с буквами UA.

Геннадий Кернес поздравил харьковчан с праздниками, пожелал мира, здоровья, счастья и успехов, а также отметил, что 23 августа - день памяти для каждого горожанина.

«Сегодня 75 лет, как освободили наш любимый город. 641 день длилась оккупация Харькова, погибли сотни тысяч человек. Наш город был разрушен до руин. И я хочу пожелать харьковчанам, которые возрождали Харьков, детям войны - благополучия, молодежи – успехов, чтобы у них все складывалось. Всем пожелать Божьей благодати и чтобы наш город и страна жили под мирным небом», - сказал Геннадий Кернес.

Также мэр пригласил горожан на праздничный концерт, который пройдет сегодня вечером в сквере «Стрелка».