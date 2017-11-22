В Харькове отменили незаконную регистрацию гаража-самостроя в Немышлянском районе

Харьковская местная прокуратура №3 обратилась с иском об отмене незаконной регистрации гаража-самостроя, который был возведен путем самозахвата земли, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала заместитель руководителя местной прокуратуры Наталья Коваленко, прокуратура доказала в суде, что государственный регистратор одного из отделов незаконно оформил право собственности граждан на нежилые помещения - гаражи. Регистрация боксов была проведена на льготных условиях - как для зданий, построенных до 1992 года. Однако фактически гаражи возвели весной 2017 года, а некоторые из них до сих пор находятся на стадии строительства.

Боксы возвели на самовольно занятом земельном участке, одна часть которой принадлежит территориальной общине Харькова, другая часть выделена одной из общеобразовательных школ. Заключения органов, подтверждающих соблюдение при строительстве архитектурных, экологических, санитарных, противопожарных и других норм, отсутствуют.

Харьковский окружной административный суд отменил решение о государственной регистрации прав собственности на самострой.

По данному факту прокуратура внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 197-1 УК Украины (самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке).

В суде находятся еще 4 аналогичных иска.

Досудебное расследование продолжается.