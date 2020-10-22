В Харькове отменили запланированный агитационный концерт на площади Конституции

В Харькове отменили концерт, который должен был состояться 23 октября на площади в центре города при поддержке политической партии и кандидата на пост Харьковского городского головы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 21 октября в полицию поступила информация из администрации Шевченковского района о проведении концерта при поддержке политической партии и кандидата на пост Харьковского городского головы, который запланирован на 23 октября на площади Конституции.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 325 (покушение на нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В тот же день в Харьковский городской совет поступило письмо от политической партии об отмене запланированного концерта в связи с установлением в Харькове «красного» уровня эпидемиологической опасности.

Решается вопрос о закрытии уголовного производства.

Всего, по данным полиции, на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 260 сообщений о нарушении избирательного законодательства.