В Харькове отменили запланированный агитационный концерт на площади Конституции

22 октября 2020 г. 13:00
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В Харькове отменили концерт, который должен был состояться 23 октября на площади в центре города при поддержке политической партии и кандидата на пост Харьковского городского головы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 21 октября в полицию поступила информация из администрации Шевченковского района о проведении концерта при поддержке политической партии и кандидата на пост Харьковского городского головы, который запланирован на 23 октября на площади Конституции. 

По данному факту следователем было  открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 325 (покушение на нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В тот же день в Харьковский городской совет поступило письмо от политической партии об отмене запланированного концерта в связи с установлением в Харькове «красного» уровня эпидемиологической опасности.

Решается вопрос о закрытии уголовного производства.

Всего, по данным полиции, на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 260 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

 

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