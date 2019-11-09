В Харькове отметили День независимости Польши

В Харьковской филармонии состоялся праздничный концерт по случаю 101-й годовщины независимости Польши.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, представители местных органов власти, духовенства, харьковчане.

Януш Яблонский поблагодарил присутствующих за торжественный прием в новом зале филармонии. В своем выступлении он напомнил о маршале Юзефе Пилсудском, который учился в Харьковском императорском университете, а 11 ноября 1918 года стал главой государства и сформировал первое демократическое правительство.

«Возрождение Польши состоялось благодаря борьбе, наполненной самопожертвованием и героизмом не только на полях сражений, но и в результате отстаивания духовной и материальной национальной идентичности польскими семьями. Сегодня мы чествуем всех, благодаря кому Польша вернула независимость», - отметил Януш Яблонский.

На концерте выступили ведущие солисты Варшавской оперы: Александра Свидзинская, Беата Вардак, Михал Романовский, Лешек Свидзинский, Рамона Рей, Александра Орловская.

Справка. День независимости Польши - национальный праздник Польши, который отмечается ежегодно 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от господства России, Германской и Австро-Венгерской империй в 1918 году.

Праздник совпадает с днем завершения Первой мировой войны.

В сентябре 1939 года, в начале Второй мировой войны, Польская Республика была разделена между нацистской Германией (начало оккупации - 1 сентября) и СССР (начало оккупации - 17 сентября). После войны День независимости официально не отмечался до 1989 года, когда в Польше прошли первые демократические выборы.