В Харькове отправили в тюрьму мужчину, убившего соседку за банку самогона

В Орджоникидзевском районном суде за убийство осудили 33-летнего харьковчанина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его признали виновным в убийстве из корыстных побуждений и краже (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

В конце декабря прошлого года осужденный пришел к 78-летней соседки. Мужчина иногда помогал бабушке по хозяйству, за что пожилая женщина рассчитывались с ним спиртным.

Злоумышленник вспомнил, что старушка давно просила его повесить на стены картины, которые сама вышивала, поэтому взял с собой молоток.

Но на этот раз пенсионерка отказалась от помощи нетрезвого соседа.

Мужчина разозлился, схватил молоток и более 20 раз ударил пожилую женщину по голове.

От полученных травм пострадавшая скончалась.

Злоумышленник забрал из квартиры банку с 2,5 литрами самогона и два стареньких телефона и убежал.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслана Скуратовича, убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы.