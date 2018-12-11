В Харькове отправили за решетку мужчину, который сломал женщине челюсть ради мобильного

Приговором Орджоникидзевского районного суда Харькова 32-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в мае этого года в лесополосе возле Московского проспекта злоумышленник напал на 62-летнюю женщину, которая поздно вечером возвращалась домой от дочери.

Поскольку уличного освещения не было, потерпевшая подсвечивала себе дорогу фонариком телефона.

Чтобы забрать мобильный, разбойник ударил женщину по лицу, но так сильно, что сломал жертве челюсть в нескольких местах. После этого он выхватил из ее рук телефон и скрылся.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.