В Харькове отправили за решетку ревнивца, который оставил без матери троих детей

Приговором Коминтерновского районного суда Харькова 51-летнего мужчину признали виновным в убийстве жены (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в апреле 2017 года, мужчина поссорился с женой, приревновав ее к соседу.

Ссора супругов происходила на лестничной клетке.

В ходе конфликта ревнивец ударил любимую ножом в грудь.

Удар оказался смертельным, поскольку пришелся женщине в сердце - она скончалась на месте.

У 32-летней погибшей остались трое несовершеннолетних детей.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5 Владимира Калюги, убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы.