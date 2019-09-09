В Харькове отправили за решетку «стажера-закладчика», который прятал наркотики в нижнем белье

В Харькове осудили «стажера-закладчика», который прятал наркотики в нижнем белье, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд признал 30-летнего харьковчанина виновным в незаконном приобретении и хранении особо опасного наркотического средства и психотропных веществ в крупном размере с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Разоблачили злоумышленника правоохранители в мае 2018 года. В один из дней утром его остановили патрульные на одной из улиц Новобаварского района города. Мужчина распивал алкогольные напитки в общественном месте, чем и привлек внимание правоохранителей.

В ходе общения выяснилось, что при себе он имел 25 пакетиков с наркотиками: 10 - с каннабисом и 15 - с амфетамином.

Запрещенные вещества он спрятал в носок и засунул его в нижнее белье. В телефоне мужчины правоохранители обнаружили фотографии с местами наркотайников и координатами так называемых «закладок».

Осужденный свою вину признал частично и пояснил, что наркотики нашел и хранил для собственного употребления и продавать их не собирался, а фотографии с тайниками он делал, когда якобы «стажировался» на вакансию курьера.

Однако «на работу» его якобы не взяли.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы.