В Харькове парень принес приятелю наркотики

В полицию позвонила пожилая женщина и сообщила, что заметила у приятеля ее внука вещества, похожие на наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, 22-летний парень принес с собой свертки с наркотическим веществом. Он держал в руках пластиковую бутылку с неизвестным веществом и был в наркотическом опьянении.

Парень пояснил правоохранителям, что в пакетах находятся «спайсы».

Полицейские изъяли бумажные свертки и полиэтиленовый пакет с измельченным веществом растительного происхождения коричневого цвета и направили на экспертизу.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.