В Харькове парень принес приятелю наркотики

В полицию позвонила пожилая женщина и сообщила, что заметила у приятеля ее внука вещества, похожие на наркотики.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как выяснилось, 22-летний парень принес с собой свертки с наркотическим веществом. Он держал в руках пластиковую бутылку с неизвестным веществом и был в наркотическом опьянении.
Парень пояснил правоохранителям, что в пакетах находятся «спайсы».
Полицейские изъяли бумажные свертки и полиэтиленовый пакет с измельченным веществом растительного происхождения коричневого цвета и направили на экспертизу.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.
Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.