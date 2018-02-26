В Харькове парень принес приятелю наркотики

26 февраля 2018 г. 10:14
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В полицию позвонила пожилая женщина и сообщила, что заметила у приятеля ее внука вещества, похожие на наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, 22-летний парень принес с собой свертки с наркотическим веществом. Он держал в руках пластиковую бутылку с неизвестным веществом и был в наркотическом опьянении.

Парень пояснил правоохранителям, что в пакетах находятся «спайсы».

Полицейские изъяли бумажные свертки и  полиэтиленовый пакет с измельченным веществом растительного происхождения коричневого цвета и направили на экспертизу.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

 Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

 

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