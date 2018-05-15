В Харькове патрульный полицейский незаконно распространял служебную информацию

В Харькове сотрудники службы внутренней безопасности полиции разоблачили полицейского, который за денежное вознаграждение посылал заинтересованным лицам служебную информацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

Злоумышленником оказался 24-летний инспектор харьковской патрульной полиции.

По информации отдела коммуникации Нацполиции, полицейский копировал сведения для служебного пользования и пересылал их «заказчикам» через один из мессенджеров.

Работникам управления Департамента внутренней безопасности НПУ в Ровно оперативным путем стало известно о противоправных действиях харьковского патрульного полицейского.

Полицейский пересылал служебную информацию, к которой имел доступ, заказчикам - жителям Ровенской области.