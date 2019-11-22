В Харькове пенсионерка отдала телефонному мошеннику 65 тысяч гривен

22 ноября 2019 г. 13:33
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Харьковская пенсионерка стала очередной жертвой телефонных мошенников.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 84-летняя женщина передала незнакомому мужчине 65 000 гривен за «непривлечение к уголовной ответственности» ее дочери, которая якобы попала в ДТП.

Правоохранители выяснили, что 21 ноября около 4:55 на мобильный телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, и для «решения вопроса» нужны деньги в сумме 6000 долларов США. 

Уже через час возле своей квартиры женщина передала деньги злоумышленнику, а позже выяснилось, что ее дочь в полицию не попадала.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

 

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