В Харькове пенсионерка отдала телефонному мошеннику 65 тысяч гривен

Харьковская пенсионерка стала очередной жертвой телефонных мошенников.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 84-летняя женщина передала незнакомому мужчине 65 000 гривен за «непривлечение к уголовной ответственности» ее дочери, которая якобы попала в ДТП.

Правоохранители выяснили, что 21 ноября около 4:55 на мобильный телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, и для «решения вопроса» нужны деньги в сумме 6000 долларов США.

Уже через час возле своей квартиры женщина передала деньги злоумышленнику, а позже выяснилось, что ее дочь в полицию не попадала.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.