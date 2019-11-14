В Харькове пенсионерка умерла, не дождавшись помощи медиков - соцсети (видео)

14 ноября 2019 г. 13:14
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В Харькове врачи отказались принять пенсионерку на лечение в больницу. В результате женщина скончалась, так и не дождавшись помощи вречей.

Об этом написала в соцсети харьковчанка Елена Лиманская, поскольку данный случай произошел с ее пожилой матерью.

По словам женщины, ее  мать, которую она привезла в больницу, отказались госпитализировать.

«Мамы больше нет с нами -- ее убил отказ в госпитализации и переезд в другую больницу. Мою мать, которую я по скорой привезла в  8-ю кардиологию, отказались принять в больницу на лечение! У нас было направление от врача, и мама в очень тяжёлом состоянии! Это наша районная больница, просто зав.отделением не захотела оказывать помощь! Извините, что эмоционально, но слов человеческих нет», - написала харьковчанка.

Также на своей странице в Фейсбук харьковчанка опубликовала видео, на котором видно, что пожилой женщине очень плохо, однако медики отворачиваются, игнорируют женщину, а затем и вовсе закрывают дверь у нее перед носом, посоветовав ей обращаться к доктору, с которым договаривались.

Пользователи соцсети возмущены ситуацией и выражают соболезнования женщине, потерявшей родного человека.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обращений по данному поводу в полицию пока не поступало.

 

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