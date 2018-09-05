В Харькове передали в суд дело по обвинению в смертельном ДТП водителя, сбившего коляску с 5-месячным младенцем

05 сентября 2018 г. 19:00
Автор: Андрей Несмиян
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Середина лета. Молодая мать с коляской стоит возле одного из переходов на проспекте Гагарина. В какой-то момент на тротуар вылетает автомобиль. Мать получает легкие травмы, а пятимесячный ребенок умирает в больнице.

Полиция утверждает: двадцативосьмилетний водитель не был пьян.

Игорь Черкашин, следователь управления ГУНП в Харковской области
 

Він не знаходився в стані алкогольного сп*яніння, тобто він був тверезий. Каже, що він з одного ряду перестраювався, тобто з одної полоси на іншу. І , враховуючи полгодні умови, він не впорався з керуванням і допустив виїзд за межі проїзджої частини, де відбувся наїзд на дитячу каляску

Уже в ходе следствия выснился ряд деталей. Авто было частично неисправно, например, в нем были явные проблемы с тормозной системой.

Более того, согласно рекомендациям лечащего врача, водитель должен был садиться за руль только в очках или линзах, однако он проигнорировал это и во время трагедии был без них.

Уже во время определения меры пресечения мужчина искренне каялся и просил прощения у матери,  уверяя при этом, что ехал на небольшой скорости.
 

Я не хотел этого, я прошу прощения у всех, у Бога прошу, я не хотел, не хотел, не хотел, не хотел допустить никому зла…
 

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Максимальная санкция части 2 статьи 286, которую инкриминируют водителю, предполагает 8 лет лишения свободы с запретом на вождение автомобиля на 3 года.

 

Видео: 

Передали в суд дело о смертельном ДТП, где водитель сбил коляску с младенцем - 05.09.2018

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