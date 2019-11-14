В Харькове "переехали" остановки автобусов нескольких маршрутов

14 ноября 2019 г. 11:00
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Промежуточные и конечные остановки нескольких автобусных маршрутов изменили свое местоположение.

Об этом сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан на заседании исполкома Харьковского городского совета, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

По его информации, это связано с введением в эксплуатацию новой автостанции возле ст. м. «Индустриальная» (пр. Московский, 274). Поэтому конечные остановки автобусов №4, 32, 16э, 21т, 23э, 22т, 24э, 35э, 70э, 71э, 204э, 213э и 276э теперь будут расположены на автостанции.

Там же теперь будут находиться и промежуточные остановки автобусов №9, 121э, 137э, 147э, 261э, 262э (в сторону Окружной дороги).

Еще одно изменение коснулось центра города - района строительства ТЦ «Никольский».

Сергей Дульфан сообщил, что конечная остановка автобусов №249э и 269э, которая ранее располагалась на пересечении ул. Пушкинской и ул. Короленко, рядом с аптекой №2, теперь будет находиться в пер. Спартаковском, где оборудована вся необходимая для этого инфраструктура.

 

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