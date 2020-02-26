В Харькове планируется ввести ряд новых маршрутов

Более 150 новых троллейбусов приобретут для харьковских депо в ближайшие годы. Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, 57 односекционных троллейбусов закупили за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития, 43 из них уже получены. Еще примерно 48 троллейбусов, в том числе двухсекционных, приобретут за счет кредита Европейского инвестиционного банка. Кроме того, на условиях финансового лизинга город приобретет 50 троллейбусов с автономным ходом.

«В общем будем иметь около 150 единиц подвижного состава. Это замена 75-80% троллейбусного парка», - сообщил вице-мэр.

По его словам, поставки троллейбусов ожидаются в этом и следующем годах.

Также вице-мэр отметил, что в городе планируется ввести ряд новых маршрутов. Например, когда поступят электробусы (троллейбусы с автономным ходом), их пустят на маршрут от ул. Барабашова до ул. Дружбы Народов.

«Например, жителям ул. Валентиновской чтобы добраться до метро «Героев Труда», нужно доехать до ул. Барабашова, а потом идти пешком. А этот троллейбус доедет до ул. Барабашова, выедет на ул. Героев Труда, доедет до станции метро «Героев Труда» и дальше поедет до ул. Дружбы Народов. И таких нововведений у нас достаточно, чтобы мы максимально обновили электротранспорт города. Отзывы от жителей города после открытия нового троллейбусного маршрута показали, что мы двигаемся в правильном направлении», - отметил Евгений Водовозов.

В Департаменте инфраструктуры уточнили, что, предварительно, новый маршрут на Салтовке будет курсировать так: от разворотного круга «ул. Барабашова» – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Леся Сердюка – ул. Дружбы Народов.