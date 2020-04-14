В Харькове планируют открыть центр по созданию вакцины от коронавируса

В Харькове планируется открыть экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Планируется, что лаборатория будет создана на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк «Экополис ХТЗ. Называться она будет "Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты".

В Харьков будут приглашены ведущие вирусологи, центр будет обеспечен всем необходимым, однако конкретных дат, когда начнет работать данная лаборатория, в горсовете не называют.