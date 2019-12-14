В Харькове почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня в Харькове почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Молодежном парке собрались руководители областной и городской власти, лидеры чернобыльских общественных организаций, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, руководители правоохранительных органов, представители духовенства и общественности.

Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку жертвам аварии и почтили память всех умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

Напомним, 26 апреля 1986 на Чернобыльской атомной электростанции в Киевской области произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа - Чернобыльская авария.

Только благодаря самопожертвованию ликвидаторов последствий катастрофы удалось локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения.