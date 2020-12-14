В Харькове почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС

14 декабря на Харьковщине отметили День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили в ХОГА, в традиционном возложении цветов к памятному знаку жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке приняли участие чернобыльцы, представители общественных организаций, духовенство и руководство области.

Справка: День чествования участников последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечается ежегодно 14 января в день окончания строительства саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком.