В Харькове почтили память погибших под Дебальцевым

В Харькове почтили память защитников Дебальцевого. Именно в эти дни, пять лет назад, украинские военные в Донецкой области больше месяца давали отпор пророссийским боевикам, чья численность была едва ли не вдвое больше. Благодаря этому удалось помешать планам врага выйти к границам Харьковской области.

Оборона Дебальцевого продолжалась почти месяц. Батальон Юрия Перекрестова впервые выполнял боевые задачи в том районе тридцать первого января. Покидали окрестности Дебальцевого одними из последних, восемнадцатого февраля.

Смерть, смерть была кругом.

Для Юрия это были самые ожесточенные бои. И уже тогда, пять лет назад, не было сомнений, кто развязал войну против Украины.

Юрий Перекрестов сержант Национальной Гвардии Украины:

Російські танки виходили на пряму наводку. Якщо чесно , певно, метрів 400 і били, і з кулеметів стріляли. Так шо…

Благодаря длительной и изнурительной для врага обороне города, удалось помешать его стратегическому плану: выйти к черте Харьковской области.

Александр Полищук командир батальйона НГУ «Донбасс»:

Вони явно свої сили теж переоцінили, коли взяли Дебальцево, вони видохлись , треба було перегрупуватись і наші сили теж встигли перегрупуватись.

Наталья Магомедова и Людмила Копница познакомились, когда получали свидетельства о смерти мужей. Оба служили в батальоне Донбасс, погибли под Дебальцевым.

Наталья Магомедова вдова:

Я з ним розмовляла 31 січня, о 6 ранку. Він сказав, все добре, тільки батарея розряджена, дзвонити не знаю, коли буду. Це була субота, до понеділка зв’язку не було. А в понеділок я була на роботі і читала, що п‘ять людей з батальйону загинуло.

Людмила Копица вдова:

Он максимально звонил, рассказывал, что все спокойно. Он знал, как я этому отношусь. Я при первом звонке говорила вернись пожалуйста.

Теперь Наталья и Людмила и подруги, и психологи друг для друга. Вместе пришли в волонтерский цента «Укроп-холл». Эту встречу организовали волонёры. Без их помощи, говорят военные, пять лет назад они бы не выстояли

Александр Полищук командир батальйона НГУ «Донбас»:

Майже до 16 року, я, як військовослужбовець, форма у мене була тільки волонтерська. Не кажучи вже про приціли там, тепловізори, прилади нічного бачення. Навіть снайперські гвинтівки були тільки волонтерські, які ставились на облік і ми їх потім використовували

На встречу в «Укроп-холл» пригласили семьи погибших воинов из Днепра, Киева, Сум и Полтавы. Так харьковчане поблагодарили всех за мирный город.