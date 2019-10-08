В Харькове почтили память погибших подводников

В Харькове прошла заупокойная служба в память о погибших подводниках.

Об этом сообщили в Харьковской общественной организации «Ветеранов флота «Морское братство».

5 октября поминали погибших на море в годы второй мировой войны, в годы Великой отечественной войны, в годы холодной войны на море и в мирные дни до нынешнего времени.

Молебен состоялся по инициативе Трояна Игоря – сына подводника Черноморского флота и членов Харьковской общественной организации «Ветеранов флота «Морское братство» - председателя вице- адмирала в отставке Анисимова Виталия Ильича и Харьковского областного отделения Всеукраинской общественной организации «Всеукраинская ассоциация ветеранов - подводников», председателя капитана 1 ранга в отставке Олейника Григория Ивановича.

"Мы присоединяемся ко всем боевым друзьям, братьям по прочному корпусу, которые, проживая в разных государствах, отдают дань погибшим подводникам. Подводники, а в их числе и те, кто на пенсии, родные и близкие вспоминают погибших и безвременно умерших моряков –подводников. Мы скорбим о погибших, это наша сердечная боль", - сказано в поминальном сообщении.

Памятный молебен по погибшим морякам прошел в храме.

По данным организации, всего с 1955 по 2019 год в мире затонуло 8 атомных субмарин: 4 советских, 2 российских, 2 американских.

Все они погибли в результате различных аварий: три — из-за технических неисправностей, две — в результате пожаров, две — из-за проблем с вооружением.

C 1945 года на 186 подводных лодках случались аварии, в том числе с гибелью подводников.

Много выходцев из Украины служили на этих подводных лодках.

Так, на подлодке "К-8" служил харьковчанин - капитан 1 ранга в отставке Сташевич Борис Александрович.

Радиационная авария на подлодке в бухте Чажма 10 августа 1985 повлекла за собой радиоактивное заражение окружающей среды, гибель 11 и облучение сотен людей.

Вице-адмирал в отставке Анисимов Виталий Ильич, бывший на то время заместителем командующего флотилии, принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии.

"28 октября 1944 года Украина была освобождена от фашистских захватчиков.Только на завершающем этапе войны подводные лодки Черноморского флота совершили 15 боевых походов, выполнили семь торпедных атак, три из которых – успешно. В сентябре 1944 года подводные лодки были возвращены на свои базы. Больше им не пришлось выходить на задания.

Всего за войну подводные лодки Черноморского флота, участвовавшие в боевых действиях, выполнили 191 торпедную атаку, израсходовали 387 торпед. Но война принесла и горечь потерь. 24 подводные лодки не вернулись в свои базы с боевых позиций", - рассказали ветераны-подводники.

По данным организации, 1001 имя черноморских подводников, погибших в войну, хранит в себе Книга Памяти.

"972 человека навечно остались в море, 29 - погибли в базах, выполнив свой долг перед Родиной. По всей стране рассылались письма родным подводников, в одних - поздравление с наградой, в других - короткая пометка: "Похоронен в море". Прошлое неразрывно связано с настоящим и будущим. Не будет будущего без прошлого. Мы в ответе передпрошлым, заботясь о будущем", - сказано в поминальном обращении.

После молебна состоялась памятная трапеза, на которую полковником в запасе Тернопольским Г.Ф. были приглашены присутствовавшие на молебне.

Перед ней память погибших подводников почтили минутой молчания.