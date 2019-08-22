В Харькове почтили память погибших сотрудников внутренних дел

День памяти погибших сотрудников ОВД проходит ежегодно 22 августа во всех городах Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители почтили всех погибших минутой молчания, возложили цветы к подножию монумента, где золотыми буквами высечены имена 64 погибших работников ОВД и зажгли свечи в часовне Архистратига Михаила.

По словам временно исполняющего обязанности начальника харьковской полиции Сергея Чижа, сегодня коллеги отдают дань памяти правоохранителям, которые поставили мир и спокойствие общества выше собственной жизни. Наш святой долг - помнить о погибших, об их подвиге и заботиться об их семьях.