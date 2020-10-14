В Харькове почтили память погибших защитников Украины

В Харькове сегодня, 14 октября, почтили память погибших защитников Украины и возложили цветы к Монументу погибших воинов.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в церемонии возложения приняли участие ветераны АТО и ООС, родные погибших воинов, военнослужащие, представители городских и областных органов власти, общественных организаций, жители и гости города.

Присутствующие возложили цветы к монументу и почтили погибших защитников Украины минутой молчания.

Напомним, сегодня, 14 октября, в Украине отмечаются три праздника - День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества, которое издавна считало Богородицу своей покровительницей и заступницей.