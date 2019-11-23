В Харькове почтили память жертв Голодомора

В Харькове сегодня, 23 ноября, почтили память жертв голодоморов 1932-33 г.г.
Памятные мероприятия состоялись на Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора.
Присутствующие зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.
В церемонии приняли участие представители власти, политических партий и общественных организаций, руководители правоохранительных органов, духовенство и рядовые харьковчане.
По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, всего на Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора присутствовали около полутора тысяч человек.
Охрану общественного порядка обеспечивали 20 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.