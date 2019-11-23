В Харькове почтили память жертв Голодомора

23 ноября 2019 г. 13:10
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В Харькове сегодня, 23 ноября, почтили память жертв голодоморов 1932-33 г.г.

Памятные мероприятия состоялись на Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора.

Присутствующие зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.

В церемонии приняли участие представители власти, политических партий и общественных организаций, руководители правоохранительных органов, духовенство и рядовые харьковчане.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, всего на Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора присутствовали около полутора тысяч человек.

Охрану общественного порядка обеспечивали 20 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.

 

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