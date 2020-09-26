В Харькове почтили память жертв тоталитаризма

Возложение цветов на польской и украинской частях Мемориала жертвам тоталитаризма (шестой квартал Лесопарка) состоялось сегодня, 26 сентября.

Традиционное мероприятие посвящено памяти расстрелянных поляков и представителей харьковской интеллигенции, которые были похоронены на этом месте, и 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Генеральный консул Республики Польши в Харькове Петр Стаханчик отметил важность этого события для его страны.

«Для нас это важное мероприятие, посвященное памяти тысяч польских граждан, расстрелянных в 1940 году в Харькове по приказу высшего органа власти СССР. В списке жертв оказались военные, юристы, инженеры, преподаватели, писатели, журналисты, священники. Шестой квартал стал местом их вечного упокоения», - отметил генконсул.

Справка. Мемориал жертвам тоталитаризма открыт 17 июня 2000 года по инициативе Президентов Украины и Польши в харьковском Лесопарке. В 1940 году там были расстреляны 3809 польских офицеров и 500 мирных граждан Польши.