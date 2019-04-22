В Харькове почтят память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

22 апреля 2019 г. 15:00
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25 апреля в Молодежном парке состоится акция «Зажги свечу», приуроченная к 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, памятное мероприятие пройдет возле памятного знака чернобыльцам. Начало акции – в 20:00.

Харьковская городская общественная организация «Союз Чернобыль» приглашает всех желающих принять участие в этом мероприятии.

Напомним, 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных объектах - взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий аварии участвовало около 600 тысяч украинцев, в их числе были харьковчане.

Международная акция «Зажги свечу» уже много лет проводится более чем в 300 городах Европы. Во время акции зажигаются свечи в память о погибших от последствий аварий на атомных электростанциях.

 

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