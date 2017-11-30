В Харькове под стенами апелляционного суда проходит пикет

30 ноября 2017 г. 10:41
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Около полусотни ветеранов ВСУ и -работников ХНУВС пришли к зданию суда, где сегодня рассматривают  жалобы  адвокатов Андрея Алимпиева и Игоря Никифорова относительно избранных им мер пресечения.

Участники пикета заявили, что считают меру пресечения несправедливой и требуют её изменить.

Напомним, ранее задержали начальника ХНУВС Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате 2,4 млн грн. Суд арестовал Алимпиева на два месяца, до 17 января с назначением  залога в  полтора миллиона гривен. Заместителя Алимпиева Игоря Никифорова, с которым, по заявлению обвинения, он был в сговоре, также арестовали на два месяца с залогом немного меньше - в миллион гривен.

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