В Харькове подсчитали количество бездомных собак

В Харькове зафиксировали наименьшее количество бездомных собак по сравнению с другими городами Украины. Такие результаты были обнародованы по итогам второго независимого подсчета бездомных животных, проведенного в городе в декабре 2019 года.

Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», подсчет провели специалисты кафедры прикладной биологии, водных биоресурсов и охотничьего хозяйства им. профессора А. С. Тертышного Харьковской государственной зооветеринарной академии и Харьковского территориального отделения «Горизонт» Федерации служебно-спортивного собаководства Украины. Исследование проводилось по методике, разработанной Международным обществом защиты животных (WSPA) и рекомендованной Международной коалицией обращения с животными-компаньонами (ICAM).

Согласно подсчету, в городе Харькове насчитывается 629 бездомных собак, плюс/минус 15% (методологически приемлемая погрешность), 40% из которых, скорее всего, - домашние и самостоятельно гуляют на улице. И это на 40% меньше, чем в 2013 году. По сравнению с данными организации «Animal-id.net», которая проводит подсчеты беспризорных собак в других городах Украины, этот показатель является наименьшим. В частности, в Киеве на 100 тыс. населения приходится 82 собаки, в Николаеве - 928,4, Одессе - 179,8, Днепре - 235 и в Харькове - 43 собаки.

Напомним, первый подсчет бездомных животных, установивший сокращение их численности на 40%, проводился в Харькове в 2013 году в рамках сотрудничества Харьковского горсовета с британской зоозащитной организацией «Naturewatch Foundation».

Как отмечают специалисты, два основных источника появления бездомных собак на улице: домашние животные (самовыгул, выброшенные, потерянные), а также неконтролируемое размножение бездомных собак.

Специалисты рекомендуют ответственно относиться к содержанию домашних питомцев и напомнили, что в КП «Центр обращения с животными» действует программа льготной стерилизации домашних животных, которой могут воспользоваться граждане льготных категорий.