В Харькове погибшим на Донбассе воинам установят памятники

19 декабря 2018 г. 13:06
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В 2019 году в Харькове установят памятники 15 погибшим воинам АТО.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, памятники погибшим воинам будут установлены за счет средств городского бюджета.

На сегодняшнем заседании сессии горсовета депутаты утвердили смету расходов на реализацию Городской программы увековечивания памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции, на 2019 год. 

Так, памятники 15 воинам АТО будут установлены на кладбище №18 по пр. Гагарина, 362, где они похоронены.

Также в рамках городской программы в следующем году планируется провести благоустройство воинского мемориала на кладбище №5, расположенного по пр. Гагарина, 187.

В план работ включен также капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы Второй мировой войны. 

Всего на реализацию программы увековечивания памяти участников и жертв Второй мировой войны и защитников Украины в городском бюджете предусмотрено 2 миллиона 750 тысяч гривен.

 

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