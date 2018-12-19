В Харькове погибшим на Донбассе воинам установят памятники

В 2019 году в Харькове установят памятники 15 погибшим воинам АТО.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, памятники погибшим воинам будут установлены за счет средств городского бюджета.

На сегодняшнем заседании сессии горсовета депутаты утвердили смету расходов на реализацию Городской программы увековечивания памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции, на 2019 год.

Так, памятники 15 воинам АТО будут установлены на кладбище №18 по пр. Гагарина, 362, где они похоронены.

Также в рамках городской программы в следующем году планируется провести благоустройство воинского мемориала на кладбище №5, расположенного по пр. Гагарина, 187.

В план работ включен также капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Всего на реализацию программы увековечивания памяти участников и жертв Второй мировой войны и защитников Украины в городском бюджете предусмотрено 2 миллиона 750 тысяч гривен.