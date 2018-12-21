В Харькове показали документальный фильм о пленных в Луганской ОГА

35-минутня лента рассказывает о судьбах людей, которые были заключены в подвале Луганской облгосадминистрации сразу же после оккупации региона.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, фильм посмотрели около 150 человек, в основном, школьники и студенты харьковских вузов. По замыслу режиссера картины, фильм должен впечатлить молодое поколение.

«Эту ленту стоит посмотреть ради того, чтобы подобное нигде в Украине никогда больше не повторялось. Молодые люди должны понимать, к чему может привести аморфность и отсутствие гражданской позиции», - отметил режиссер картины Константин Кляцкин.

Юные зрители остались под впечатлением от стойкостм и мужества людей, выдержавших пытки и издевательства в застенках террористов.