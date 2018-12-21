В Харькове показали документальный фильм о пленных в Луганской ОГА

21 декабря 2018 г. 8:48
1 просмотр

35-минутня лента рассказывает о судьбах людей, которые были заключены в подвале Луганской облгосадминистрации сразу же после оккупации региона.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, фильм посмотрели около 150 человек, в основном, школьники и студенты харьковских вузов. По замыслу режиссера картины, фильм должен впечатлить молодое поколение.
 
«Эту ленту стоит посмотреть ради того, чтобы подобное нигде в Украине никогда больше не повторялось. Молодые люди должны понимать, к чему может привести аморфность и отсутствие гражданской позиции», - отметил режиссер картины Константин Кляцкин.
 
Юные зрители остались под впечатлением от стойкостм и мужества людей, выдержавших пытки и издевательства в застенках террористов.
 
Напомним, что часть съемок фильма проходила в здании Харьковской областной администрации, которое похоже на здание ЛОГА. 
 
 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.