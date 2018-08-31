В Харькове полицейские организовали для детей праздник "Школа юного участника движения"

31 августа 2018 г. 18:30
Автор: Алина Тюхай
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Восьмилетний Никита в будущем мечтает стать полицейским. Поэтому и на празднике «Школа юного участника движения» в локации «регулировщик» выбрал именно автомобиль патрульных. Делится полученными знаниями:

Никита

Запомнил, что надо на пешеходном переходе сначала посмотреть налево, потом наступить, ещё раз посмотреть налево, дойти до середины, посмотреть направо  и дальше пойти.

Организовать развлекательно-познавательный праздник патрульная полиция решила накануне начала учебного года, чтобы до того, как дети пойдут в школу, научить их правилам дорожного движения, как себя вести в автомобиле, и почему важно использовать автокресла и ремни безопасности. Также полицейские показали детям самые разнообразные служебные автомобили.

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью СРП в Харьковской области

Закінчується літо, і скоро всі діточки підуть до школи, а ми хочемо їх до цього моменту навчити правилам дорожнього руху. Тому вони в нас ще не можуть бути водіями, але можуть бути повноцінними пішоходами, пасажирами або велосипедистами згідно свого віку. Ми їх сьогодні навчаємо усім правилам, які можуть знадобитися в їх повсякденному житті. Як себе вести в автомобілі, чому ми повинні використовувати автокрісла, паски безпеки, як вести себе на пішоходному переході, як вивичити дорожні знаки, ми їх навчаємо, чим вони відрізняються.

Деткам нужно было пройти четыре локации: перекресток с регулировщиком, пешеходный переход, полицейский автомобиль и троллейбус с дорожными знаками

Так само, тому що у вас - спина, у тебе - рука. Вам тільки праворуч, ви їдете куди завгодно. Зрозуміло?

После каждой локации - своеобразный экзамен и зачет в личном маршрутном листе в виде смайлика.

Налево посмотрели - есть машины? Поставили ножку, ещё раз проверили, чтобы не было машин. Не едут - не едут, дошли до середины, теперь куда посмотрели? Направо, всё, никто не едет, свободно.

Чтобы выдать удостоверение юного участника дорожного движения, в конце праздника патрульные проверили у всех зачетные карточки. А кроме полезных знаний дети получили еще вкусности и игрушку.

Илья, восемь лет

 Я сегодня получил картку юного, ну посвідчення юного водія, морозиво, піаніно і «полюси», воду ще.

Такой познавательный праздник организовали впервые, говорят патрульные, и, глядя на такой положительный отзыв, который получило данное событие, обещают проводить аналогичные акции и в дальнейшем.

 

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