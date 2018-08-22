В Харькове полицейские патрули усилили бронегруппы с автоматами

Заместитель начальника Нацполиции в Харьковской области Александр Фацевич заявил, что с 22 августа в Харькове наряды патрульной полиции будут усилены бронегруппами, обеспеченными бронезащитой 4-го класса и автоматическим оружием.

Об этом он сказал журналистам во время прощания с погибшим полицейским во время перестрелки в Харьковской мэрии, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, они будут работать отдельно экипажами и будут реагировать на тяжкие и особо тяжкие преступления, в т.ч. преступления, связанные с применением оружия.

Фацевич уточнил, что постепенно бронегруппы будут введены по всей Украине.

При этом начальник харьковского облуправления полиции Олег Бех добавил, что в такие группы сначала начнут работать в трех районах Харькова.

"Основные районы, которые будут отрабатываться, Московский, Киевский и Шевченковский. Будет не менее, чем по две группы (на район – ред). Они будут пребывать именно в те места, где есть серьезная угроза жизни и здоровью граждан", - сказал он.