В Харькове полиция начала проверки объектов торговли фастфудом

Сегодня во время рейда правоохранители проверили два киоска, где продавались продукты питания.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, целью мероприятий является выявление, документирование и пресечение нарушений законодательства при реализации продукции в учреждениях и киосках быстрого питания.

По информации старшего инспектора УПД ГУНП в Харьковской области Романа Торяника, в первом киоске, расположенном в Основянском районе Харькова на территории железнодорожного вокзала «Левада», полицейские обнаружили, что какие-либо разрешительные документы на занятие предпринимательской деятельностью и реализацию продуктов питания отсутствуют.

В Слободском районе на территории коммунального рынка полицейские выявили ряд нарушений.

В частности, продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков осуществлялась без соответствующей лицензии, санитарная книжка и документы на мясную продукцию вообще отсутствовали.

Деятельность нарушителей-владельцев данных торговых точек подпадает под действие Кодекса Украины об административных правонарушениях по ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) и 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) и наказываются штрафными санкциями.

Сейчас полицейские устанавливают владельцев данных торговых точек.

Проверки учреждений и объектов быстрого питания продолжаются.