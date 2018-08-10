В Харькове полиция начала проверки объектов торговли фастфудом

10 августа 2018 г. 16:16
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Сегодня во время  рейда правоохранители проверили два киоска, где продавались продукты питания.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, целью мероприятий является выявление, документирование и пресечение нарушений законодательства при реализации продукции в учреждениях и киосках быстрого питания.

По информации старшего инспектора УПД ГУНП в Харьковской области Романа Торяника, в первом киоске, расположенном в Основянском районе Харькова на территории железнодорожного вокзала «Левада», полицейские обнаружили, что  какие-либо разрешительные документы на занятие предпринимательской деятельностью и реализацию продуктов питания отсутствуют.

В Слободском районе на территории коммунального рынка полицейские выявили ряд нарушений.

В частности, продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков осуществлялась без соответствующей лицензии, санитарная книжка и документы на мясную продукцию вообще отсутствовали.

Деятельность нарушителей-владельцев данных торговых точек подпадает под действие Кодекса Украины об административных правонарушениях по ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) и 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) и наказываются штрафными санкциями.

Сейчас полицейские устанавливают владельцев данных торговых точек.

Проверки учреждений и объектов быстрого питания продолжаются.

 

Видео: 

Дільничні офіцери поліції Харківщини розпочали перевірки об’єктів торгівлі фастфудом

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